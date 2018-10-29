Светофор отключили на повороте на Калугу-2

29.10.2018 10:04 350

В понедельник, 29 октября, на подъезде от М3 «Украина» к Калуге отключили один из светофоров.

Регулировщик не работает на повороте на Калугу-2. Его выключили из-за профилактических работ на местной электрической подстанции, сообщила пресс-служба управления автомобильной дорогой «Москва-Бобруйск».

Включить светофор должны после 17:00.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательнее на этом участке дороги.



