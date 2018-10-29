Рецидивист ограбил больницу и друзей

29.10.2018 11:00 18

54-летний неоднократно судимый мужчина в августе лечился в хирургии жуковской районной ЦРБ, сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба областного УМВД.

Когда мужчина решил, что уже вылечился, он решил уйти. Перед уходом пациент зашел к медработнику сообщить, что здоров, заметил лежащий на столе телефон, украл его и сбежал.

Через несколько дней рецидивист зашел к знакомому, они вместе пили. Мужчина остался ночевать у товарища. Утром вор задел учебник, лежащий на гладильной доске у товарища. Из книги выпали деньги, которые мужчина забрал себе.

Затем вор снял сушившиеся на балконе чужие джинсы, надел их и ушел.

Товарища мужчина ограбил на 25 тысяч рублей, врача — на 4.