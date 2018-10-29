Частица мощей святого Луки прибыла в Калугу

29.10.2018 09:07 276

Частица мощей святого Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского была доставлена в Калугу в воскресенье, 28 октября.

Святыню привезли из Симферополя. Она находится в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Поклониться мощам можно будет до 31 октября, сообщается на сайте областной епархии.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. При жизни он был хирургом, написал труд по гнойной хирургии. К нему обращаются с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.