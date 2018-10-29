Пьяный вор заснул на месте преступления

29.10.2018 10:01 163

43-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья шел по Белоусово и решил зайти на территорию частного дома, сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба областного УМВД.

Затем мужчина разбил в доме окно, залез внутрь, сложил в пакет продукты и вещи и прилег отдохнуть.

Увидев разбитое окно, соседка позвонила хозяйке дома. Та попросила проверить жилье соседа. Мужчина подошел к доме и крикнул в сторону окна: «Выходи». Через некоторое время из окна вылез пьяный мигрант и пошел вдоль улицы, хотя от него требовали оставаться на месте до приезда полиции.

Сосед проследил за незваным гостем и сообщил полицейским о его местонахождении. Мигранта задержали.