Бывший продавец по чуть-чуть воровал элитный алкоголь

29.10.2018 09:27 212

22-летнего мужчину задержали за серию краж элитного алкоголя из магазина, сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба областного УМВД.

Молодой человек до этого работал в сетевом магазине продавцом. После увольнения он регулярно заходил поболтать с бывшими коллегами и во время общения незаметно прятал под одежду по одной бутылке элитного алкоголя. Чаще всего мужчина воровал коньяк или джин. Спиртное он потом продавал знакомым.

Так мужчина грабил магазин не менее 5 раз. Наворовал алкоголя на 12 тысяч рублей.

За кражу ему грозит до двух лет.