Жительницу Обнинска обманули при продаже журнального столика

Жительница Обнинска на днях пыталась продать журнальный столик через интернет.
Женщине позвонил потенциальный покупатель и предложил перечислить деньги на карту. Продавец пыталась отказать и предлагала передать их лично, но покупатель был настойчив. Тогда жительница Обнинска сообщила ему номер карты.
Через некоторое время мужчина позвонил и пожаловался на ошибку пр перечислении денег. Решить проблему он мог самостоятельно, но для этого ему были нужны цифры с обратной стороны карты. Доверчивая жительница Обнинска перечислила ему данные. После этого с ее карты списалось более 3 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.
Возбуждено дело о мошенничестве.
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