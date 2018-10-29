Жительницу Обнинска обманули при продаже журнального столика

29.10.2018 08:36 250

Жительница Обнинска на днях пыталась продать журнальный столик через интернет.

Женщине позвонил потенциальный покупатель и предложил перечислить деньги на карту. Продавец пыталась отказать и предлагала передать их лично, но покупатель был настойчив. Тогда жительница Обнинска сообщила ему номер карты.

Через некоторое время мужчина позвонил и пожаловался на ошибку пр перечислении денег. Решить проблему он мог самостоятельно, но для этого ему были нужны цифры с обратной стороны карты. Доверчивая жительница Обнинска перечислила ему данные. После этого с ее карты списалось более 3 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено дело о мошенничестве.