Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 29 октября
$ 65.63 0.11
74.67 0.32
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Жительницу Обнинска обманули при продаже журнального столика

29.10.2018 08:36 0 250
Жительницу Обнинска обманули при продаже журнального столика

Жительница Обнинска на днях пыталась продать журнальный столик через интернет.

Женщине позвонил потенциальный покупатель и предложил перечислить деньги на карту. Продавец пыталась отказать и предлагала передать их лично, но покупатель был настойчив. Тогда жительница Обнинска сообщила ему номер карты.

Через некоторое время мужчина позвонил и пожаловался на ошибку пр перечислении денег. Решить проблему он мог самостоятельно, но для этого ему были нужны цифры с обратной стороны карты. Доверчивая жительница Обнинска перечислила ему данные. После этого с ее карты списалось более 3 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено дело о мошенничестве.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Рецидивист ограбил больницу и друзей 29.10.2018 11:00

Ребенок пострадал при столкновении иномарки и УАЗика в Обнинске 29.10.2018 10:32

Светофор отключили на повороте на Калугу-2 29.10.2018 10:04

Пьяный вор заснул на месте преступления 29.10.2018 10:01

Бывший продавец по чуть-чуть воровал элитный алкоголь 29.10.2018 09:27

Частица мощей святого Луки прибыла в Калугу 29.10.2018 09:07

Мужчина-растеряша врал об ограблении 29.10.2018 08:00

Почти 500 германских коров приехали в Калужскую область 29.10.2018 07:00

Похитителю постельного белья светит пять лет 28.10.2018 18:52

Двое козельчан сдали в скупку рельсы 28.10.2018 15:08


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Телеметрия от «Ростелекома» принесла в дома Обнинска комфорт, а в семьи – экономию

«Ростелеком» предложил общаться нон-стоп

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Новости партнеров

Где купить качественный дизайнерский стол

Механизм обустройства поверхностного водоотвода на больших площадках

CRM-система как фактор роста бизнеса

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.