Похитителю постельного белья светит пять лет

28.10.2018 18:52 243

Владелец калужского ателье обратился в полицию с заявлением о краже.

Из помещения пропали несколько комплектов постельного белья. Как выяснилось, вор проникал внутрь по ночам, повредив входную дверь, и выносил приглянувшиеся комплекты. Общая сумма ущерба составила более 37000 рублей, сообщала пресс-служба регионального УМВД.

Похитителю, ранее уже судимому, грозит до пяти лет тюрьмы.