Двое козельчан сдали в скупку рельсы

28.10.2018 15:08 642

Двое жителей Козельска, сговорившись, украли металлические рельсы из сарая жителя Сухиничей.

Проникнув в хозяйственную постройку, воры вывезли металл с помощью трактора и сдали его в скупку, нанеся хозяину ущерб на сумму 4800 рублей.

За кражу им придется ответить перед судом, сообщает пресс-служба областного УМВД.