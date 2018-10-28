Три года грозит нашедшему чужую карту

28.10.2018 09:35 1138

Калужанка заявила в полицию о хищении денег с ее банковской карты: пока она находилась дома, неизвестный совершал покупки, списывая деньги с ее счета.

Оперативники вскоре выяснили, что похититель денег нашел утерянную женщиной банковскую карту на улице и попытался снять наличные в банкомате. Когда ему это не удалось, он направился в сетевой магазин, где накупил недорогого алкоголя и закуски на 2870 рублей, расплачиваясь бесконтактно, не вводя пин-код. Полицейские задержали его во время застолья, организованного на деньги потерпевшей.

За использование чужой карты мужчине грозит до трех лет тюрьмы, сообщает УМВД по Калужской области.