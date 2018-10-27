За украденный велосипед воришку накажут штрафом

27.10.2018 19:09 87

Жительница Кирова обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда.

Вора вскоре поймали: им оказался житель Брянской области, навещавший родителей, живших в одном подъезде с заявительницей. Изрядно выпив в гостях у мамы с папой, мужчина решил проведать знакомого, жившего в соседней деревне. Выйдя из квартиры он увидел велосипед и решил что двухколесный транспорт будет ему очень кстати. Накатавшись вдоволь, похититель продал велик неизвестному, а деньги потратил.

За кражу велосипеда полиция завела уголовное дело, и хотя воришка полностью возместил ущерб обокраденной женщине, суд назначит ему штраф, сообщает пресс-служба регионального УМВД.