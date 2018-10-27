Нашедшему банковскую карту грозит пять лет

27.10.2018 14:57 308

С банковской карты калужанина пропало 7000 рублей.

Выяснилось, что мужчина потерял свою карту в одном из продуктовом магазине, где ее обнаружил 38-летний безработный. Воспользовавшись тем, что карта оказалась бесконтактная и не требовала введения пин-кода, он накупил разных товаров, стоимость которых не превышала тысячу рублей.

По факту кражи на похитителя завели уголовное дело, ему грозит пять лет, сообщает областное УМВД.