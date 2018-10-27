В Бабынинском районе в огне пострадал человек

27.10.2018 09:30 134

В ночь на 27 октября спасательные службы работали на ликвидации пожара в Бабынинском районе.

В деревне Козино сгорел жилой дом, в огне пострадал человек. Причины пожара и тяжесть полученных им травм сейчас уточняются, сообщает пресс-служба МЧС России по Калужской области.