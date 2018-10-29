Мужчина-растеряша врал об ограблении

29.10.2018 08:00 198

Житель Сухиничского района на днях потерял барсетку с документами: паспортом, военным билетом, медицинским полисом и СНИЛС.

Чтобы избежать административной ответственности за утерю документов, он обратился в полицию и заявил, что сумку у него украли.

Во время проверки полицейские обнаружили нестыковки в показаниях «пострадавшего». Мужчина понял, что обман раскрыт и сознался, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Его будут судить за ложный донос.