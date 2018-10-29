Почти 500 германских коров приехали в Калужскую область

29.10.2018 07:00 269

499 коров из Германии прибыли на днях в хозяйство в деревне Кольцово Ферзиковского района.

Все животные на вид здоровы, но их все равно на время поместили на карантин в отдельное помещение, сообщила пресс-служба областного управления Россельхозадзора.

Коровы пройдут тщательную диагностику, обработку и получат профилактические прививки. После этого они смогут присоединиться к основному стаду.