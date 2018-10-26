Козельские предприниматели торговали мясом с нарушениями

26.10.2018 19:00 221

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Санитарно-эпидемиологический и ветеринарные нарушения были найдены у предпринимателей во время проверки торговых точек Козельского района, сообщила в пятницу, 26 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!