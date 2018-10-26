Противотанковую мину нашли в лесу

26.10.2018 18:16 214

Противотанковую мину ТМi – 35 обезвредили саперы в пятницу, 26 октября.

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в лесу в километре от деревни Железняки Ульяновского района, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Спасатели напоминают, что при нахождении взрывоопасного предмета не надо его трогать, бить, кидать, поджигать и т. д. Нужно огородить место нахождения и вызвать специалистов.