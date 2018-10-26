Студентов аграрного колледжа посвятили в кадеты МЧС

26.10.2018 18:12 160

В десятый раз в пятницу, 26 октября, прошла церемония посвящения студентов детчинского аграрного колледжа в кадеты МЧС.

Присягу принесли более 50 человек.

- В колледже, овладевая основной избранной профессией, они получают дополнительное кадетское образование по программам военно-патриотического, художественно-эстетического и физического воспитания, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.