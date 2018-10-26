Более 600 тысяч долгов заплатили приставам за день

26.10.2018 17:57 263

Жители области за четверг, 25 октября, погасили задолженности на 619 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального управления судебных приставов.

В службе проходил «День единого приема граждан». К приставам обратились почти 500 человек, 38 сумели попасть на прием к руководству ведомства. Начальство взяло на контроль наиболее сложные проблемы.

В основном граждане консультировались о получении алиментов, аресте денег на счетах, привлечения должников к административной и уголовной ответственности, снятия ареста с машин и исполнения решений неимущественного характера.