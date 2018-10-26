Бешеную енотовидную собаку поймали в Бабынинском районе

26.10.2018 17:31 306

Собака на днях загрызла енотовидную собаку на частном подворье в деревне Сабуровщино Бабынинского района.

Лабораторное исследование мозга погибшего животного показало, что енотка была больна бешенством, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области.

Теперь Бабынинский район ждет еще один карантин. Уже третий на территории муниципального образования, а загрызшую дикое животное собаку — прививки, карантин и, возможно, усыпление.