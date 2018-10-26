Землевладелец оштрафован за моральные принципы в Думиничском районе

26.10.2018 16:32 119

Хозяин участка в 51 га в Думиничском районе должен был привести пашню в порядок, сообщила в пятницу, 26 октября, пресс-служба Россельхознадзора. Для этого мужчине необходимо было вырубить на поле деревья и кустарники. Но землевладелец этого не сделал.

На суде он заявил, что не может физически и морально уничтожать лес. Поэтому он невиновен в запустении земель.

Суд моральные принципы хозяина участка не оценил и оштрафовал его на 10 тысяч.