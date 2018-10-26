Создатель фирмы решил ей не управлять и был наказан

26.10.2018 15:48 220

Наказан 22-летний подставной руководитель общества с ограниченной ответственностью, сообщила в пятницу, 26 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

Весной этого года мужчина зарегистрировал на себя юридическое лицо. Сделал это он по просьбе знакомого за деньги. Руководить ООО подсудимый не собрался

За создание фиктивного предприятия молодого человека приговорили к 180 часам общественных работ.