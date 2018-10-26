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Создатель фирмы решил ей не управлять и был наказан

26.10.2018 15:48 0 220
Создатель фирмы решил ей не управлять и был наказан

Наказан 22-летний подставной руководитель общества с ограниченной ответственностью, сообщила в пятницу, 26 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

Весной этого года мужчина зарегистрировал на себя юридическое лицо. Сделал это он по просьбе знакомого за деньги. Руководить ООО подсудимый не собрался

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