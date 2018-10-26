Маршрутки перестали ходить в Обнинске из-за смерти руководителя перевозчика

26.10.2018 15:27 1056

Движение по автобусным маршрутам № 9, 15 и 23 приостановлено в Обнинске, сообщила в пятницу, 26 октября, пресс-служба городской администрации.

Муниципальные маршруты на время закрылись из-за смерти руководителя перевозчика «ИП Васюков В.И.».

Когда пассажиров вновь начнут перевозить по указанным направлениям, пока неизвестно.