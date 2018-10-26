Техника безопасности нарушалась при строительстве жилого комплекса в Калуге

26.10.2018 14:56 252

Безопасность рабочих не была полностью обеспечена при строительстве жилого комплекса «Молодежный» в Калуге, сообщила в пятницу, 26 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

Не были оборудованы временные ограждения лестничных клеток и маршей и рабочих мест, расположенных выше 1,3 метра.

Директор фирмы-застройщика получил выговор и устранил нарушения.