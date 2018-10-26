Воду на Малинниках отключили из-за аварии

26.10.2018 13:10 506

Ремонтные работы проводятся в пятницу, 26 октября, на калужской улице Промышленной. Там меняют запорную арматуру.

Как сообщает пресс-служба «Калугаоблаводоканала», без воды остались многоквартирные дома 8, 10, 25, 36 и частные дома на этой улице.

При необходимости обещают организовать подвоз воды.

Закончить работы планируется к 17:00