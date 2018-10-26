Виновника ДТП заставят оплатить лечение пострадавших

26.10.2018 12:42 317

Суд заставит виновника аварии заплатить в фонд ОМС 400 тысяч рублей, сообщила в пятницу, 26 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

Водитель в январе этого года нарушил Правила дорожного движения. В результате аварии пострадали два человека, которые долго лечились. Медпомощь им оказывали за счет фонда ОМС.

Нарушителя правил заставляют возместить понесенные фондом затраты.