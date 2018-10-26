Бензин дорожает медленно, но неотвратимо

26.10.2018 12:03 541

Оптовые цены на топливо выросли в Калужской области за минувшую неделю. Бензин подорожал на 0,5%, дизельное топливо - на 0,47%.

- Розничные цены на нефтепродукты на АЗС крупнейших операторов существенно не изменились, - сообщила пресс-служба правительства региона.

Бензин в среднем в области стоит 41,15 рубля за литр, дизтопливо — 42,49 рубля. Это ниже, чем во всем остальном Центральном федеральном округе.