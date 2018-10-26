Огурцы резко подскочили в цене, а мандарины активно дешевеют

26.10.2018 11:40 200

В Калужской области огурцы в магазинах федеральных сетей подорожали за минувшую неделю сразу на 7,8%. Другие овощи тоже сезонно дорожают: томаты - на 3,5%, сладкий перец - на 3,5%.

Растут цены на куриные яйца - на 3,9%, сахар - на 2,8%, куриное мясо - на 1,7%, свинину - на 1,3%, макароны - на 1%.

Зато активно дешевеют мандарины. За неделю - на 7,3%. На 2,6% снизились цены на варено-копченую колбасу и на 1,3% - на вареную, сообщила пресс-служба правительства региона.