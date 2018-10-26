Бдительная женщина не попалась юристу-мошеннику

26.10.2018 10:25 149

Жительница Боровского района благодаря своей бдительности не стала жертвой мошенника, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 26 октября.

Она заказала медицинские препараты на знакомом ей сайте. Через некоторое время женщине позвонил неизвестный юрист и заявил, что владельцы сайта уличены в мошенничестве и надо написать на них заявление. Адвокат был готов помочь ей за 5 тысяч рублей. Чтобы быть более убедительным, он назвал адрес своей фирмы.

Бдительная женщина сначала сходила по указанному адресу и не нашла никакой юридической конторы. Она попыталась перезвонить мужчине, но абонент был временно недоступен. Тогда гражданка поняла, что ей звонил мошенник, и пошла в полицию. Лжеюриста ищут.