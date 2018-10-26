Похитителя коллекционных статуэток нашли по бутылке водки

26.10.2018 09:03 188

Неизвестные на днях обокрали дачу в Боровском районе. Соседи увидели свет в окнах и разбитое окно и вызвали хозяйку дома и полицию.

В доме царил хаос, все было разбросано. Пропала коллекция фарфоровых статуэток стоимостью 150 тысяч рублей.

Воры оставили в помещении бутылку водки, с которой полицейские сняли отпечатки пальцев и вычислили неоднократно судимого 33-летнего жителя Ермолино. Его задержали в тот же день.

Мужчина не смог сказать, куда он дел статуэтки. Он был сильно пьян и то ли продал коллекцию, то ли просто потерял.

Вору грозит до 6 лет заключения, сообщила пресс-служба областного УМВД.