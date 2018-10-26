Пять снарядов времен ВОВ обезвредили саперы за день

26.10.2018 08:36 134

Саперы дважды за четверг, 25 октября, выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов.

В Юхновском районе в поле в 500 метрах от населенного пункта Ямны нашли мину калибром 50 мм.

В Бабынинском районе в 100 метрах от ж/д станции Дягелевка обнаружили артиллерийские снаряды калибром 152 мм и 122 мм.

Всего за день обезврежено 5 предметов времен ВОВ, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России по Калужской области.