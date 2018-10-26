Пять снарядов времен ВОВ обезвредили саперы за день

Саперы дважды за четверг, 25 октября, выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов.
В Юхновском районе в поле в 500 метрах от населенного пункта Ямны нашли мину калибром 50 мм.
В Бабынинском районе в 100 метрах от ж/д станции Дягелевка обнаружили артиллерийские снаряды калибром 152 мм и 122 мм.
Всего за день обезврежено 5 предметов времен ВОВ, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России по Калужской области.
|
Бдительная женщина не попалась юристу-мошеннику 26.10.2018 10:25
Карантин по бешенству ввели в Бабынинском районе 26.10.2018 10:02
Похитителя коллекционных статуэток нашли по бутылке водки 26.10.2018 09:03
Пенсионерка восстановила очередь на жилье с помощью прокуратуры 26.10.2018 08:00
Акция для подростков «Твой выбор» прошла в Обнинске 26.10.2018 07:00
Старикам расскажут о правах и обязанностях 25.10.2018 21:00
Мошенники грабят калужан через интернет 25.10.2018 19:00
Должник заплатил 87 000 рублей за возможность продать свое авто 25.10.2018 16:32
«Фольксваген» столкнулся с «семеркой» в Жуковском районе 25.10.2018 15:45
В аварии «Лады» и иномарки пострадал человек 25.10.2018 14:53
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: