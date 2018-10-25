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Должник заплатил 87 000 рублей за возможность продать свое авто

25.10.2018 16:32 0 167
Должник заплатил 87 000 рублей за возможность продать свое авто

Житель Кировского района Калужской области задолжал 87 тысяч рублей по кредиту. Выплатить долг его побудили только меры принудительного исполнения, примененные судебными приставами, сообщила 25 октября пресс-служба УФССП.

В отделе судебных приставов по Кировскому и Куйбышевскому районам УФССП России по Калужской области находилось исполнительное производство, возбужденное на основании судебного решения о взыскании с гражданина Л. кредитной задолженности в размере 87 тысяч рублей и 6 тысяч исполнительного сбора.

После оплаты гражданин смог наконец распорядиться дорогим сердцу автомобилем.


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