Должник заплатил 87 000 рублей за возможность продать свое авто

25.10.2018 16:32 167

Житель Кировского района Калужской области задолжал 87 тысяч рублей по кредиту. Выплатить долг его побудили только меры принудительного исполнения, примененные судебными приставами, сообщила 25 октября пресс-служба УФССП.

В отделе судебных приставов по Кировскому и Куйбышевскому районам УФССП России по Калужской области находилось исполнительное производство, возбужденное на основании судебного решения о взыскании с гражданина Л. кредитной задолженности в размере 87 тысяч рублей и 6 тысяч исполнительного сбора.

После оплаты гражданин смог наконец распорядиться дорогим сердцу автомобилем.