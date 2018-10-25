«Фольксваген» столкнулся с «семеркой» в Жуковском районе

25.10.2018 15:45 154

Спасатели МЧС России по Калужской области принимали участие в ликвидации последствий аварии, произошедшей сегодня, 25 октября, в Жуковском районе.

На 108-м километре трассы А-130 столкнулись «Фольксваген» и ВАЗ-2107. В ДТП пострадал человек. Тяжесть полученных им травм и обстоятельства происшествия уточняются работающими на месте медиками и сотрудниками Госавтоинспекции.