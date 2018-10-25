Мошенники грабят калужан через интернет

25.10.2018 19:00 94

Полиция Калужской области 25 октября опубликовала предупреждение: мошенники используют различные ухищрения и приводят самые убедительные доводы, чтобы завладеть денежными средствами граждан.

Калужане часто попадаются на удочку обманщиков. Так, один житель областного центра решил купить автозапчасти через интернет, другой - продать квартиру, а в итоге они лишились 40 тысяч рублей.

Жители наукограда также потеряли 58 000 рублей на покупке гаджетов, бытовой техники и шин по объявлению в интернете.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД области.