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Пенсионерка восстановила очередь на жилье с помощью прокуратуры

26.10.2018 08:00 0 248
Пенсионерка восстановила очередь на жилье с помощью прокуратуры

Пенсионерка, всю жизнь прожившая в Хвастовичском районе в зоне радиоактивного поражения, переехала в Обнинск к дочери и встала в очередь на получение жилья. Однако, спустя три года с очереди на жилье ее сняли, не объяснив причин, сообщил 25 октября новостной портал Obninsk.name.

По совету адвоката женщина обратилась в прокуратуру, и областной суд восстановил ее право на получение жилья.


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