Покупатель заплатил 10 000 рублей, а обещанного трактора так и не получил

25.10.2018 13:52 249

Житель Обнинска на днях пожаловался в полицию на обманувших его мошенников.

Заинтересовавшись объявлением о продаже трактора, мужчина связался с продавцом, уточняя характеристики и цену товара. Договорившись о сделке, он перевел продавцу 10 000 рублей задатка на расчетный счет. Однако, получив деньги, продавец вдруг потребовал оплатить товар в полном объеме, а именно перечислить еще 120 000 рублей.

Заподозрив неладное, покупатель отказался переводить деньги и потребовал вернуть задаток, но продавец перестал выходить на связь. 10 000 рублей, соответственно, возвращены незадачливому покупателю не были, сообщает пресс-служба УМВД области.