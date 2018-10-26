Акция для подростков «Твой выбор» прошла в Обнинске

26.10.2018 07:00 161

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних полиции Обнинска в эти дни проводят профилактическое мероприятие «Твой выбор», целью которого является профилактика подростковой преступности.

Встречаясь со школьниками, инспекторы ПДН рассказывают о недопущения нарушений действующего законодательства и о профилактике различных видов преступлений и правонарушений.

Особое внимание уделяется поведению подростков в социальных сетях и мерам предосторожности при размещении там личной информации, сообщает пресс-служба УМВД области