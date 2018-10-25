За взятку в 20 тысяч женщину оштрафовали на 200 тысяч

25.10.2018 13:19 58

58-летнюю кировчанку на днях осудили за дачу взятки полицейскому.

Полиция изъяла у женщины незаконно реализуемую табачную продукцию и, чтобы вернуть товар, торговка передала сотруднику МО МВД России «Кировский» 20 000 рублей. Дача взятки была пресечена полицейскими, а виновница предстала перед судом.

За дачу взятки должностному лицу суд приговорил ее к штрафу в 200 000 рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры района.