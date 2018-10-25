Информационные табло установили на трассах области

25.10.2018 12:31 226

Для предотвращения аварийных ситуаций на федеральных трассах Центрального Федерального округа смонтировано девять табло переменной информации. Работы завершились на днях.

В частности, табло установили на выезде из Калуги на федеральную сеть дорог и на границе Калужской и Московской областей. Кроме этого транспортный светофор установлен на 109-м километре трассы А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия» у деревни Доброе, сообщает пресс-служба Росавтодора.