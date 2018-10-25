Собутыльник стащил у приятелей телефоны и оперативно продал их

25.10.2018 12:14 135

Уголовное дело на днях возбудили в отношении жителя Малоярославецкого района.

Кража произошла, когда трое приятелей распивали спиртное во дворе. Мобильные телефоны двоих мужчин лежали на лавочке, где и проходило застолье. Внезапно один из собутыльников покинул теплую компанию. Вместе с ним пропали гаджеты.

Полиция вскоре разыскала подозреваемого, который признался в краже и последующей продаже телефонов случайным прохожим, а вырученные деньги сразу потратил.

Теперь вороватый собутыльник будет возмещать ущерб обокраденным приятелям – по 7 тысяч рублей каждому, да еще может угодить в тюрьму на срок до пяти лет, сообщает ОМВД России по Малоярославецкому району.