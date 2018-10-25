Побег обошелся заключенному в 23 000 рублей

25.10.2018 11:16 299

Заключенный бежал из колонии-поселения в Калужской области, но был схвачен, сообщила 25 октября пресс-служба прокуратуры региона.

Администрация исправительного учреждения подала в суд на взыскание с сидельца денежных средств, затраченных на мероприятия по его розыску и поимке. Согласно закону, осужденный должен возмещать ущерб, причиненный им тюрьме своим побегом или лечением, в случае нанесения самому себе травмы.

Побег обошелся арестанту в 23 000 рублей, взысканных с него по суду.