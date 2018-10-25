За попытку дать полиции пять тысяч мигрант заплатит сорок

25.10.2018 11:04 131

42-летний гражданин Узбекистана на днях попался при попытке дать мелкую взятку полицейскому.

Чтобы избежать штрафа за незаконное пребывание на территории РФ, мигрант передал в Сухиничское отделение полиции пять тысяч рублей.

Мировой суд признал его виновным в даче взятки и наказал штрафом в 40 000 рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.