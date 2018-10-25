Пять лет или принудительные работы грозят уроженцу Грузии за сбитого насмерть мотоциклиста

25.10.2018 10:52 287

39-летнего уроженца Грузии обвиняют в смерти человека, сообщила 25 октября пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Мужчина стал виновником аварии, не уступив дорогу встречному мотоциклу с водителем и пассажиром. Они получили травмы, и позже водитель «Кавасаки» скончался в больнице.

За причинение смерти по неосторожности обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.