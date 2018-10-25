25.10.2018 10:00 187

Вчера, 24 октября, в Боровском районе на трассе М3 «Украина» сбили пешехода.

38-летний мужчина, управляя автомашиной «Опель», двигаясь со стороны Москвы в сторону Калуги, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход сильно пострадал и был госпитализирован с различными травмами, сообщает ОМВД России по Боровскому району.