За сутки на дорогах области пострадали 4 человека

25.10.2018 09:54 148

За прошедшие сутки, 24 октября, 4 человека получили травмы в трех авариях на территории области.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 10 385 нарушений Правил дорожного движения.

В их число попали 14 случаев нетрезвого вождения, 26 машин с нечитаемыми номерными знаками и 12 водителей, нарушивших правила перевозки детей. Также инспекторы поймали 58 пешеходов-нарушителей, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.