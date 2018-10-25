Любитель выпивки снял с карты приятеля почти 80 тысяч рублей

25.10.2018 08:21 469

Кража на днях произошла в Жуковском районе. Гостеприимный хозяин распивал с друзьями спиртное. Когда «горючее» подошло к концу, один из приятелей отдал ему банковскую карту и, сообщив пин-код, попросил докупить недостающую выпивку.

Воспользовавшись ситуацией, мужчина снял в банкомате 72 000 рублей. Затем, вызвав такси, направился в Обнинск, где, сняв еще 7 тысяч, позвал своего местного знакомого выпить.

Теперь любитель легких денег будет отвечать перед судом за кражу, ему грозит пять лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД области.