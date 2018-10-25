Воришка вернул похищенный ноутбук, испугавшись наказания

25.10.2018 07:49 371

Жительница деревни Корекозево на днях обратилась в полицию Перемышльского района с заявлением о краже.

Оказалось, что к ее сыну пришел 23-летний приятель поиграть в компьютерные игры. Как только в комнате никого не оказалось, он положил ноутбук под куртку и ушел. Не обнаружив ценного гаджета, хозяйка тут же обратилась в полицию.

Но распорядиться похищенным юноша не успел. Узнав что на него завели дело , он немедленно вернул ноутбук с извинениями.

Таким образом, стороны примирились и полиция ходатайствует перед судом закрыть уголовное дело и наказать воришку штрафом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.