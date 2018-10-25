Обнинским бюджетникам компенсируют съемное жилье

25.10.2018 07:00 222

Работников бюджетной сферы Обнинска приглашают поучаствовать в муниципальной программе «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений».

Подача заявок начнется с 1 ноября текущего года и продлится ровно месяц.

Всего с начала года в программе приняли участие 75 жителей наукограда. По данным портала Obninsk.name, на сегодняшний день их осталось всего 61 человек, остальные устали ждать и решили жилищную проблему самостоятельно, приобретя квартиры в ипотеку.