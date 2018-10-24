В столкновении фуры и легковушки пострадали люди

24.10.2018 19:00 62

Сегодня, 24 октября, около 17 часов в Боровском районе произошла авария, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На 90-м километре автодороги М-3 «Украина» МАЗ столкнулся с легковым автомобилем «Киа».

В результате ДТП пострадали люди, тяжесть полученных ими травм и подробности происшествия уточняются прибывшими на место сотрудниками скорой помощи и Госавтоинспекции.