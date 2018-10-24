За границу с чистой совестью улетел житель области, выплатив долги

24.10.2018 16:18 152

Житель Думиничского района так стремился выехать за пределы Родины, что оплатил долг перед налоговой и Россельхознадхором в 66 000 рублей.

Мужчина забывал оплатить 46 тысяч рублей по налогам и сборам, включая пени, а также 20 тысяч рублей административного штрафа за свои неухоженные земли. Должник не спешил расплачиваться ровно до того момента, пока приставы не наложили на него ограничение на выезд за границу. Эта мера подействовала – неплательщик собирался в гости к родственникам в одну из стран ближнего зарубежья и немедленно погасил долг.

Приставы сняли свои претензии в отношении гражданина и снова сделали его выездным, сообщает пресс-служба ведомства.