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Калужанам напомнили про смену резины

24.10.2018 20:04 1 224
Калужанам напомнили про смену резины

ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск напоминает автовладельцам о необходимости смены летних шин на зимние.

Несвоевременная замена резины является одной из основных причин аварий поздней осенью. Не стоит ориентироваться на первый снег или первые заморозки в вопросах смены колес. 

При сухом межсезонье главным признаком приближения климатической зимы является среднесуточная температура, а именно ее переход через отметку +5 на протяжении пяти дней подряд. 


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