Калужанам напомнили про смену резины

ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск напоминает автовладельцам о необходимости смены летних шин на зимние.
Несвоевременная замена резины является одной из основных причин аварий поздней осенью. Не стоит ориентироваться на первый снег или первые заморозки в вопросах смены колес.
При сухом межсезонье главным признаком приближения климатической зимы является среднесуточная температура, а именно ее переход через отметку +5 на протяжении пяти дней подряд.
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