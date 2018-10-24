Калужанам напомнили про смену резины

24.10.2018 20:04 224

ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск напоминает автовладельцам о необходимости смены летних шин на зимние.

Несвоевременная замена резины является одной из основных причин аварий поздней осенью. Не стоит ориентироваться на первый снег или первые заморозки в вопросах смены колес.

При сухом межсезонье главным признаком приближения климатической зимы является среднесуточная температура, а именно ее переход через отметку +5 на протяжении пяти дней подряд.